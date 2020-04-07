中國旅遊研究院7日發布「2020年清明節假日旅遊市場研究報告」，綜合各地旅遊部門、通訊營運商、線上旅行服務商和旅遊經濟實驗室專項調研數據， 2020年清明假日期間大陸國內旅遊接待總人數4,325.4萬人次，較2019年減少61.4％；實現旅遊收入人民幣（下同）82.6億元，年減80.7％。不過遊客滿意度指數創新高，為88.8。

中國旅遊研究院課題組負責人介紹，清明節假日期間，新疆、青海、吉林、雲南、西藏、安徽、廣東、四川等地旅遊市場復甦較快，遊客量恢復至上年清明假期的5成以上。清明假期期間城市居民活動平均半徑3.6公里，較春節期間平均提升36.8％。外地遊客在目的地遊憩半徑為12.9公里，較春節假期平均提升16％。

該負責人介紹，隨著各地山岳型景區、開放型景區、城市公園、郊野公園等室外旅遊場所的陸續開放，浙江、濟南、深圳、廣州等全國多地博物館、圖書館、文化館、美術館等公共文化場館有序開放，清明節假日期間的旅遊景區熱度回昇明顯。

清明節前一周，攜程旅遊的國內門票銷量較上一周增長114％。黃山兩次啟動限流分遊措施，南嶽衡山等景區恢復到往年同期水準，周莊古鎮、千島湖景區遊客達到正常水平的一半左右。

旅行社方面，重慶、江蘇、雲南、四川、陝西、上海等地，除跨省和入出境團隊旅遊及機加酒旅遊業務外，已經恢復了旅遊企業的相關業務。

(工商 )