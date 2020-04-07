新冠肺炎疫情日趨嚴峻，新竹縣長楊文科7日在主管會報中，宣布5大項防疫措施，包含下周一開始分區辦公，部分人力移往新竹縣體育場工作；另外縣府所屬機關、13鄉鎮市公所均採取進出實名制，縣府也設置洽公區等，全面防堵疫情。

楊文科表示，為了防堵疫情，開始落實進出實名制措施，民眾前往縣府及所屬機關、13鄉鎮市公所辦公，除了原有的量體溫、消毒外，也須登記名字，員工則佩戴識別證方便辨識。

第2則是在防疫期間，縣府前棟、A棟、B棟的1樓將設置民眾洽公區，由縣府員工到1樓服務，洽公民眾不須再上樓。第3項則為分區辦公，下周一（13日）起以新竹縣體育產作為第二辦公室。第4項則為建議縣內社區大樓比照縣府進出實名制措施，以掌握人流身分。

根據中央流行疫情指揮中心指示，楊文科也呼籲，縣民若有至該中心列出的11個人潮聚集的觀光景點，務必落實自主健康管理14天，並避免進出公共場所、外出時務必配戴口罩、儘可能在家上班，保護自己也保護別人。

此外，新竹縣教育處也表示，縣內國中、國小報到，不分總量管制學校，均一律採取網路報到。

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(中時 )