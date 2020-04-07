本刊持續採訪各企業防疫期間的超前部署，旺旺友聯產險表示除了先前已啟動分批異地辦公機制，同仁們並須每日加強健康管理，維護自我身體狀況並能協助團隊運作順暢。

旺旺友聯產險表示，公司對於衛生環境要求一直都很謹慎，平時各分公司辦公環境都會以自家集團的「水神」進行消毒殺菌，於防疫期間更是全日開啟。同時在進出公司皆有採取管制措施，利用紅外線偵測體溫，並要求同仁每日填報「防疫日報表」，加強管理同仁的健康狀況，同時為確保客戶服務不中斷，目前已啟動分批異地辦公的機制。

另對於投保旺旺友聯旅平險及不便險的客戶，採取了理賠從寬處理的方式：

已投保旺旺友聯產物「旅行平安險」及醫療險者，若在國外遭受感染新冠肺炎並就醫（住院、門、急診），均可依保單約定給付，並把「負壓病房」視為「加護病房」，提高住院理賠金額；若因武漢肺炎事故造成「旅程取消」、「旅程縮短」、「旅程更改」，均依條款約定理賠。

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(中時電子報)