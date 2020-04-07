民眾批評時政被政府查水表早不是新聞，甚至有教授、名嘴，也曾因針貶時政，遭警方傳喚製作筆錄，台大政治系教授蘇宏達就常針對時事發表意見，擁有許多網友關注。

他去年底表示故宮院長陳其南所提出的「三階段完成故宫轉型的藍圖」，其中提到要將故宮展出的全部內容南移，並成立新的「東方書畫美術館」與「東方工藝美術館」，而他痛批「誰在消滅我們的故宮？你所不知道的民進黨文化大革命」，就讓警察上門「查水表」。

而之前鬧得沸沸揚揚的共諜案，綠營的游盈隆也爆料，「友人在臉書貼林飛帆和王立強的假合成照，也被新北市警察訊問2、3小時。」另外有1名民眾指他在去年12月31日遭到警察按門鈴，原因是他在網路上分享有關宅卡啦的影音，警察就要帶他去警局做筆錄，「只是轉貼文就給我這樣，我很火大，為什麼民主國家要做到這樣、限制人民言論自由？」

另外也有民眾只是在臉書上分享柯建銘的哥哥給蔡英文的1封信，但分享2小時後就刪除貼文，但隨即遭檢調傳喚，「我在台南，刑事局傳喚2次要我到案說明，偵九隊長還跟我說，上面交辦請原諒，我覺得納悶，1450發文、抹黑、造謠為什麼不辦，難道要勞師動眾對付我們嗎？」

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(中時電子報)