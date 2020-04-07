口罩需求試算表 (鍾佳濱辦公室提供)

民進黨立委林楚茵等多位立委與台灣醫界聯盟基金會今日於立法院中興大樓召開「我夠用，支援你」記者會並表示，今天是世界衛生日，呼籲政府啟動「民間支援國際防疫計畫」，讓民眾可將個人餘裕口罩配額，透過口罩實名購買系統，捐贈予醫療系統危急狀況國家。

今日除林楚茵外，包括民進黨立委鍾佳濱、何志偉、邱泰源、范雲、洪申翰、羅美玲；民眾黨立委邱臣遠；前民進黨立委陳靜敏等人皆到場出席。

鍾佳濱表示，目前兒童口罩可供每14天10片，而台灣15歲以下孩童中，1歲半以下佔10％，基本上這10％的嬰幼兒戴口罩的機會和可能性不大。因此推算台灣當前的兒童口罩供給，若每14天可供給210萬片，但實際需求大概是207萬片。

鍾佳濱另指出，成人口罩目前是每14天9片，若台灣2300萬人中，有10分之1的人只用一半的口罩，等於會有1035萬片盈餘，若5分之1的人只用一半的口罩，則會有2070萬片盈餘。

陳靜敏表示，自己是成大護理學系的教授，很感謝台灣對「我OK，你先領」的口罩禮讓運動，讓口罩留給真正需要的醫護人員和常出入病院的人。面對美、日、韓及友邦日益嚴重的新冠肺炎疫情，正是台灣發揮人道精神、協助國際社會的機會。

(中時 )