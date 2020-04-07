第三波口罩預購付款截至6日晚間8點，就怕民眾忘了付款領不到口罩，民進黨在臉書提醒大家記得繳款，表示「口罩2.0中籤率100%」，讓人聯想到日前抱怨預購兩次都沒中籤的民眾黨前發言人林珍羽，網友也紛紛tag她，提醒她繳款。

前兩波口罩預購皆供過於求，都不需抽籤，但林珍羽卻抱怨預購口罩兩次都沒抽到籤。網友發現後批她造謠，湧入臉書留言，林珍羽也PO文道歉，表示在未經完整查證下，留言造成誤會深感抱歉。

（圖／摘自民進黨臉書）

民進黨昨日在臉書提醒，「第三波口罩預購今晚8點前 付款，才有口罩可以拿喔！」重複強調三次「20:00前一定要付款！！」還提到口罩2.0中籤率100%，機會比擲爻還要更高。

網友看了也紛紛tag林珍羽，說「請記得繳費並仔細查看簡訊ㄟ」、「有人可以通知一下林珍羽嗎？」「幫tag林珍羽，記得繳費唷」而照片採用藍色底色，與台灣民眾黨徽顏色相似，也讓網友笑說「這顏色是故意的吧」、「顏色怪怪的」。

(中時電子報)