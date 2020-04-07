癌症治療期間會出現許多症狀，例如：食慾不振、體重下降、體力虛弱、營養不良…等，在面對這些症狀時，多數患者以為是身體生病或是治療引起的副作用所造成，殊不知這些症狀與發炎有很大的關係。

在面對這些情況，高雄阮綜合醫院副院長兼放射暨核子醫學部主任梁雲醫師表示，現今癌症患者的營養意識稍有進步，但錯誤的飲食觀念卻仍不少，例如生機「素」飲食、生酮飲食、吃很多靈芝、牛樟芝、選擇會影響食慾的保健食品…等，這些錯誤迷思暨無法幫助患者從病灶源頭降低發炎情況，也無法快速改善營養狀態與體力，真的是白花錢又無幫助。

第一大迷思：低醣高脂(生酮)飲食 餓死癌細胞

低醣飲食指的是減少每日醣類食物的攝取量， 提升蛋白質和脂肪的比例，然而，著名期刊( Lancet Public Health)最新一篇針對15428人持 續追蹤25年的研究顯示，低醣飲食反而可能縮減 壽命。此外，脂肪比例高容易影響患者食慾，治療的副作用已經容易讓病患吃不下，因此更不應該選擇脂肪比例高的飲食方式來影響正餐食慾。

梁雲強調：「均衡飲食對於患者非常重要，無任何研究顯示極端的飲食方式可以消滅癌細胞，醣本來就是人體所需營養，有醣份提供的熱量打底，吃進的蛋白質才能再去做利用，提升肌肉 量、免疫力，當醣份不夠，身體只能靠燃燒蛋白質、脂肪，對癌友來說有百害無一利。」

第二大迷思：喝雞精吃靈芝、褐藻 提升免疫力

如果真的要問能否吃雞精、靈芝、牛樟芝、褐 藻…等保健食品，梁雲都會回答：「這些食品無法提供充沛的熱量，也沒有醫學實證告訴患者要吃到多少劑量才能真的幫助提升免疫；還不如攝取足夠的熱量和營養，身體自然就能提高免疫力。」

癌症營養5字訣：「E早蛋適熱」，補對才有效。（常春月刊提供）

癌症營養5字訣：「E早蛋適熱」，補對才有效

醫學營養已被國際認定是很重要的癌症輔助療法，面對最常見吃不下的困擾，多數癌症患者會選擇搭配特殊營養品，梁雲醫師再次提醒，均衡且完整的營養才是抗癌關鍵，癌友可透過詳記五字訣「E早蛋適熱」，來幫助選擇營養品。

因為腫瘤細胞會使體內發炎物質增加，導致病患食慾降低，於此同時，患者又因為代謝異常使得熱量消耗提升，眾多原因就容易導致癌症病患出現惡病質的情況 (體重下降、肌肉耗損…)，也造成治療效果不佳。故如何透過營養來幫助降低發炎已是重要的共識，研究上證實每日攝取魚油EPA 2公克可幫助抑制發炎進而幫助改善患者不適與降低變成惡病質的機率。

此外，坊間有號稱素食魚油的藻油，其主要提供的為DHA，DHA主要是幫智力發展，對於抗發炎的幫助性不足，建議在選擇營養品時務必要看清楚成份標示，才能真的幫助改善營養狀態。

另外，單一蛋白質、脂肪或是熱量高的營養品不見得好，例如蛋白質含量太高反而會造成肝臟代謝的負擔，建議以”均衡”營養素為基準，蛋白質、脂肪、碳水化合物比例都屬適當的營養品才能讓身體好吸收利用。

梁雲醫師由衷地表示，癌症治療包括營養、心理與醫療團隊的整合，補充足夠且對的營養素治療成功機率才會高，患者要有信心堅持下去。

(中時電子報)