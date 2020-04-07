彰化16路市區客運公車將從彰化火車站沿中山路、彰南路轉台74快速道路直達朝馬站，方便彰化市東區居民往返彰化市區、台中七期。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美主持首航典禮，強調未來一個月業者都將優惠讓乘客免費搭乘，之後彰化65歲以上縣民還可以持長青幸福卡、長青國民旅遊卡等搭乘，每月有1000元額度、再享半價優惠。（謝瓊雲攝）

彰化市東區民眾有福了！彰化縣長王惠美7日主持16路市區客運首航典禮，宣布彰化直達朝馬轉運站的市區公車8日將自彰化火車站正式發車上路，沿中山路至彰南路轉74快速道路直達歌劇院，且第一個月優惠免費搭乘。

首航典禮在縣府廣場舉行，縣府工務處科長許僅宜進行簡報說明，16路公車從彰化火車站起站至朝馬站，全線19.4公里，彰化縣內12站、台中端3站，共15站皆雙向設置停靠站牌。全票基本票價25元、全程最高60元。

王惠美表示，看好這條路線未來的運量潛力，這是縣內第一條由外縣市的中鹿客運公司標得運營權的市區客運路線，業者初期規畫3輛巴士排班，平日10班次、假日16班次，配合通勤上班族需求，每天第一班7點發車，假日晚間10點從朝馬發出末班車回彰化，讓民眾放心逛百貨商場後不必擔心沒車返家。

彰化縣政府工務處科長許僅宜說明16路市區公車途經路線、票價與優惠措施。（謝瓊雲攝）

彰化至朝馬16路市區客運公車路線圖。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

王惠美說，很多彰化市鄉親都在台中市工作、休閒，未來運量若提升，縣府將再與業者檢討、協調增加運輸班次，不僅方便彰化市東區民眾往返台中市與彰化火車站市區，也可做為台中綠捷通車前的先導公車，培養民眾搭乘大眾運輸工具的運量。

工務處表示，沿線15處停靠站包括彰化火車站、車路口、長順街口、市子尾、和調里、原民生活館、中庄子、山子腳、安溪路、大竹、鮮乳廠、香山里、台中歌劇院、老虎城和朝馬轉運站等。

中鹿客運強調，防疫期間將會落實車輛消毒，駕駛員的自主健康管理，包括全程配戴口罩，發車前酒測、量測體溫與血壓等，車上也備有酒精消毒液供乘客使用，給民眾一個安心的乘車環境。

(中時 )