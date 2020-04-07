jpp-KY(5284)(經寶精密)3月合併營收為新台幣1.14億元，月增加4.16%，年增約1.59%，前3月營收達新台幣3.37億元，年減4.76%。

jpp指出，近期全球普遍受新冠肺炎疫情的影響，特別是以旅遊、航空業者更為嚴重，但是對於航空製造業而言，生產排程卻沒有因此而落後太多，因為航太製造業為長期的訂單生產計畫，航空器與一般電子產品大為不同，無法短時間製造生成，並不會因此而放緩排程減少訂單。

jpp歐洲子公司自3月下旬起配合歐洲政府管制及Airbus暫時停工一個禮拜但月底旋即復工，影響程度相當有限，反觀其他產品線，因疫情所造成企業居家辦公、異地備援等需求增加，使得通訊、伺服器的客戶訂單量大幅成長，美國伺服器大廠訂單自3月下旬開始陸續密集出貨。

面對新冠肺炎疫情的擴散，jpp說，工廠除了備有充足的口罩庫存，在進出工廠的管制上，除了基本的體溫監控、酒精消毒、工程師異地備援、遠距開會外，進一步監測工廠同仁血氧濃度，血氧濃度太低疑似由呼吸或者肺功能問題引起者盡早實施應對措施，雖然日前泰國政府宣布進入緊急狀況及實施夜間宵禁，但不影響工廠上班時間，工廠仍正常加班營運，新的Nadcap航太陽極處理認證已於Q1順利取得，Nadcap熱處理及航太客戶認證也如預期的規畫中執行。

(時報資訊)