今年以來受到新冠肺炎影響，全球股市重挫，台股也在今年3月17日當天，盤中未再觸及萬點。不過，在美股大漲帶動下，僅歷經14個交易日，台股今天盤中再見萬點，最高來到10039點，接下來是否能順利站穩萬點關卡，還要看國際股市及外資臉色。

新冠疫情衝擊，第1季道瓊工業指數跌幅達23％，為1987年以來單季最大跌幅，台股也受到影響，指數從去年底11997點，到今年第1季底9708點，跌幅也達到19％。

外資撤資台股，今年以來每周都呈現賣超，第1季賣超高達5300多億元，儼然是外資提款機。昨天台股反彈，外資在3月26日小幅買超86.01億元後，昨再次轉賣為買，雖然僅買超21.42億元，隨著國際股市強彈，今天仍有機會出現回補買盤。

法人不愛，散戶恐慌，融資戶追繳令不斷發出，台股集中市場融資餘額從去年12月31日1454億元，到3月31日降到919億元，融資水位大減超過500億元，籌碼逐漸穩定，但人氣也同步消失。

雖然疫情仍干擾全球經濟動能，就短線來看，美國三大指數都呈現突破頸線的走法，也有利於台股短期的表現。

(時報資訊)