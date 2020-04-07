新冠肺炎(COVID-19)全球擴散，嚴重影響各產業的經濟活動，資安服務廠商安碁資訊(6690)不受疫情影響，今年3月營收新台幣7147.7萬元，月增34%，年增56.1%，累計今年第一季營收1.64億元，較去年同期成長36.2%。安碁資訊強調，因應這一波新冠肺炎來襲，成立疫情應變小組，啟動分組上班之備援相關作業，將營運服務能量分組配置，以利對外提供給企業客戶的服務能量，不會因為疫情而造成中斷。

企業為降低面對面的互動風險，調整營運服務的模式，透過視訊會議與客戶討論交流。安碁資訊提醒，這些透過線上進行的各類活動，在網路的可靠度，會議資料的傳輸安全性，都是企業抗疫期間在資安防禦佈署和投資重要不可輕忽的考量。

成立於2000年的安碁，一開始是從機房代管的業務起家，2003年開始與政府合作進行國家級的資安監控防護中心（SOC）專案，目前已是國內最頂尖SOC服務供應商，也是國內少有的，能同時提供從SOC建置、諮詢顧問、資安健診、事件監控到鑑識服務等整套資安解決方案的資安公司。

安碁服務可分為事前預防、事中偵測及事後應變三階段。在事前預防時，提供顧問諮詢、弱點掃瞄與滲透測試等健檢服務；在事中偵測時，透過SOC進行全天候24小時的監控；在事後應變時，則以專業數位鑑識的技術保留證據，並還原攻擊全貌。

(時報資訊)