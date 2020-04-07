銅箔廠—金居(8358)積極佈局伺服器等高頻高速材料，順利通過Intel及AMD等國際大廠認證，帶動金居今年第1季合併營收達14.7億元，年成長36.42%，受惠於新冠肺炎疫情帶動5G基地台及伺服器建置需求強勁，金居目前生產近滿載水準，隨著高頻高速產品出貨放量，金居第2季業績可望優於去年同期，下半年相關產品出貨亦可望隨伺服器產業成長趨勢攀升，金居預估，今年伺服器產品佔營收比重可望達10%以上，公司目標是伺服器產品佔比達25%，成為推升公司業績成長的重要動能。

為擺脫銅箔產業紅海戰區，金居自103年7月由李思賢接任總經理後即積極調整公司體質，走「小而美立基市場策略」，公司亦於2016年定位要成為最佳化應用銅箔製造與服務業者，以應用需求來開發，跳脫過去大量化的生產，朝高頻高速、汽車、鋰電池及汽車電子等高階產品市場佈局，儘管因電動車市場需求不如預期，鋰電銅箔需求驟減，致使銅箔供過於求，拖累金居2019年業績表現，但相較於過去只要產業供過於求，金居就會陷入虧損困境，業績相對平穩許多，充分展現調整效益。

金居經過兩年多高頻高速產品開發，去年順利通過Intel與AMD、以及5G網通設備的OEM、ODM與品牌廠認證，並自去年下半年開始導入，推升金居業績自去年第4季展現成長力道，隨著伺服器高頻高速材料出貨放量，目前金居1800噸產能已近滿載，讓金居業績不僅第1季淡季不淡，第2季營運亦有望持續年成長。

金居第1季合併營收為14.7億元，年成長36.42%，由於產品組合優化，且公司在第1季有適當調配離峰時段的生產狀況，電費節省比較多，對第1季獲利將有正面幫助。

儘管新冠肺炎疫情導致市場變數增多，但資料庫中心、伺服器及5G基地台建置腳步卻因遠端工作與教學有加速趨勢，金居因是AMD銅箔指定供應商，可望受惠AMD在伺服器端市占率持續拉高，且國內伺服器代工大廠今年將大舉導入金居銅箔，而Intel供應鏈亦將導入，讓金居未來營運看好；金居預估，今年伺服器產品佔營收比重可望達10%以上，公司目標是伺服器佔比能達25%。

(時報資訊)