聯發科(2454)第一季營運受到新冠肺炎影響，季減少恐達兩位數，依照聯發科1月、2月營收來看，3月營收至少要達到169.61億元，首季財測才能達標，但由於2月除傳統農曆年外，大陸又因新冠肺炎疫情延後復工，多處大城市進行封城，導致終端消費停擺，2月聯發科單月營收為182.21億元，故3月在工作天數恢復且陸續復工下，營收若無意外勢必會比2月成長，故營運達陣意味濃厚，聯發科今日在大盤強勁反彈下，股價開高走高，上漲逾2%。

聯發科第一季財測，以美金對台幣匯率1比30計算，第一季營收預估在550億~602億元間，季下降7%到15%，年增加4%到14%，營業毛利率預估為42%正負1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為34.5%正負2%。

聯發科2月營收182.21億元，累計前2月營收380.39億元，故3月營收只要有169.61億元，就可以達陣財測低標，由於3月大陸各大城市陸續復工，工作天數又相較2月明顯增加，故若無意外，聯發科3月營收勢必會比2月成長，也就是說，首季財測達標機會頗大。

聯發科第一季受到新冠肺炎疫情衝擊，單季營收下滑幅度恐達雙位數，展望第二季，大陸市場陸續復工，品牌大廠智慧機新品也接連問世，但目前疫情中心轉移到歐美、中南美以及南亞等市場，其中印度為智慧型手機重要成長市場，也為聯發科在大陸之外，另一個出貨重心，但目前印度處於封城狀態，產業停擺，加上當地醫療環境較為貧乏，整體疫情控制難度更劇，也將會對聯發科第二季營運增添風險，整體對營運衝擊，目前仍需待聯發科在4月底或5月初舉辦的法人說明會，屆時營運團隊將會釋出明確看法。

(時報資訊)