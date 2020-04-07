台鐵便當。（台鐵局提供）

台鐵便當銷售點。（台鐵局提供）

台鐵局上月推出暖心便當專案後，實施快滿一個月，已送6000個台鐵便當給醫護人員。台鐵局表示，將新增包含焢肉、鯖魚等菜色；本月底前，醫護人員憑識別證臨櫃購買台鐵便當，可享9折，在北中南東有6個餐務室附近的醫療院所，亦可享10個便當免費外送服務。

台鐵局自3月9日推出「向醫護人員致敬暖心便當專案」後，廣獲民眾好評及肯定，實施至今已送達近6000個暖心便當給抗疫醫護人員，服務醫療院所共計17間。

為提供更貼心服務，台北鐵路餐廳外送便當新增菜色，除原有排骨便當外，星期一、三、五增加焢肉、薑汁燒肉、鯖魚便當，星期二、四、六增加焢肉、雞腿、鯖魚便當等便當品項，讓醫護人員可變換口味，感受台鐵局的用心及溫暖。

台鐵局表示，4月30日前，醫護人員憑識別證臨櫃購買台鐵便當，可享9折優惠，但未含車上銷售；台北、台中、高雄、七堵、花蓮及台東6個餐務室3公里左右範圍之公私立醫療院所，可電話訂購80元以上之台鐵便當滿10個以上，亦享9折優惠並免費送達醫院大門。

台鐵局另印製「醫護人員感謝有您」愛心貼紙，自即日起至4月30日止張貼於暖心便當盒蓋上，一起向台灣全體醫護人員致上最崇高的敬意。

台鐵局配合疫情指揮中心「防疫社交距離」要求，自4月5日起各列車車上停售便當，惟全台各車站站內便當販賣台仍持續販售便當，有需要的民眾請至各車站購買。

(中時 )