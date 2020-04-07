一對韓籍夫婦日前來台觀光，依規定需居家檢疫14天，兩人下榻高雄1家旅館，卻在檢疫期屆滿前1天違規外出，遭高市衛生局開罰30萬元，兩人不僅不配合，二度拒收後還落跑。昨這位妻子透過媒體再喊冤，質疑受到不公平對待，衛生局簡任技正潘炤穎今（7）日重申，對本國籍及外國人皆一視同仁，該罰的就會罰，沒有商量空間。

韓籍夫婦是2月25日到台旅遊，依規定入住檢疫旅館，居家檢疫需到3月11日才解禁，未料在10日就擅自離開旅館外出購物，事後兩人拒絕簽收舉發通知書，衛生局將罰單轉交行政執行署高雄分署追繳，兩人2日還企圖從桃園機場出境落跑，所幸最後被攔截。

韓籍妻子昨向媒體投訴，被罰得莫名其妙，強調是隔離時間到才出旅館，不是不願配合。潘炤穎指出，10日當天12時30分接獲旅館檢舉後，立即前往舉發，過程中兩人相當不配合，但仍依據犯行及現場擷取的畫面進行裁處。

潘炤穎今大動作出示舉發通知書、衛生局公文郵寄送達證書等相關事證釋疑，他表示，11日兩人居家檢疫期滿後，準備離開旅館時，衛生局也有面對面溝通，希望他們依照中華民國相關檢疫、防疫法規規範，簽收裁處書，無奈仍遭拒簽。

韓籍妻子又控訴，不少台灣人也有違規情形，台灣政府會給予警告，但對他們卻是直接開罰，此舉相當不公平，「突然開罰讓人無法接受。加上身上只剩千元，也不能領錢，不知如何是好，將來打算提出訴願，待結果出爐後另做打算。

對此，潘炤穎強調，高市衛生局截至目前成立81件舉發裁處，沒有所謂勸說這個程序，面對如此嚴峻挑戰，「我想全民的共識，也不容許我們有任何的妥協及商量的空間」，對於國人是如此，對於外國人也一視同仁。

至於韓籍夫婦稱身上沒錢繳罰單，潘炤穎說，還是必須要求他們要繳清才能離開，如何籌措則尊重當事人，衛生局不會多作預設。

(中時 )