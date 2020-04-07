莊姓男子因販毒遭判刑17年4月，他辯稱沒有交易毒品聲請再審，並依修法新制度要求到庭說明，最高法院作成指標性裁判，宣示再審是否要提訊受刑人或通知聲請人到法院的標準，且因莊男所謂的「新事實、新證據」不具備新規性，不須開庭審理且裁定駁回。

今年1月10日修法後施行的刑事訴訟法規定「聲請再審之案件，除顯無必要者外，應通知聲請人及其代理人到場，並聽取檢察官及受判決人之意見」，讓許多受刑人把聲請再審當成出庭兜風的「時尚新選擇」，認為只要一聲請法官就必須提訊。

最高法院對一件毒販聲請再審案作成裁判，認為程序不合法無可補正、顯無理由（不具備新規性）應予駁回、顯有理由應裁定開始再審，則不需開庭，但如再審是否合法、有無理由尚未明朗，非僅憑聲請意旨即可明瞭，及具備新規性需為顯著性之審查、有無必要依刑事訴訟法第429條之3規定調查證據仍非明確，則需開庭。

(中時 )