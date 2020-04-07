根據美國媒體報導，即將年滿58歲的NBA總裁席爾佛在受訪時透露，妻子懷了第二胎，6周後將迎接第二個女兒誕生。

席爾佛在接受《TNT》電視台知名主持人厄尼強生訪問時談到談到NBA本季能否恢復比賽，沒想到席爾佛卻出乎意外的聊起妻子將在6周後生下第二個女兒。

席爾佛在2015年以53歲之齡與女友梅姬結婚，兩年後喜獲第一個女兒誕生，這次同樣是女兒，但在目前新冠肺炎肆虐全球的情況下，尤其是紐約更加嚴重，因此席爾佛坦言，這個時候去紐約哪家醫院都會很擔心，不過還是很高興第二個女兒即將到來。

(中時 )