NBA》58歲總裁席爾佛宣布喜獲次女 11:322020/04/07 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 即將年滿58歲的NBA總裁席爾佛宣布，老婆懷了第二胎，6周後將喜獲次女。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國媒體報導，即將年滿58歲的NBA總裁席爾佛在受訪時透露，妻子懷了第二胎，6周後將迎接第二個女兒誕生。 席爾佛在接受《TNT》電視台知名主持人厄尼強生訪問時談到談到NBA本季能否恢復比賽，沒想到席爾佛卻出乎意外的聊起妻子將在6周後生下第二個女兒。 席爾佛在2015年以53歲之齡與女友梅姬結婚，兩年後喜獲第一個女兒誕生，這次同樣是女兒，但在目前新冠肺炎肆虐全球的情況下，尤其是紐約更加嚴重，因此席爾佛坦言，這個時候去紐約哪家醫院都會很擔心，不過還是很高興第二個女兒即將到來。 (中時 ) #席爾佛 #NBA 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》首輪掰掰！杜蘭特2K錦標賽淘汰 10:342020/04/04 體育 席爾佛告訴川普 NBA願帶頭復賽 09:462020/04/05 體育 台中75歲父騎車載43歲身障兒摔車雙亡 肇因待釐清 16:232020/04/05 社會 蒙古最兇猛皇后 31歲搶7歲男童為夫 20:222020/04/05 歷史 NBA》蓋索：初見布萊恩在凌晨一點半 12:222020/04/06 體育 UFC停賽 老總捲入桃色風暴 15:502020/04/06 體育 NBA》韋伯勝過鄧肯？歐尼爾這麼說 07:362020/04/07 體育 NBA》最接近喬神的人 巴克利讚Kobe 08:362020/04/07 體育 NBA》復賽關鍵點 15分鐘快篩新冠 09:532020/04/07 體育 NBA》球隊未來實力榜 快艇力壓湖人位居榜首 10:332020/04/07 體育 體育熱門新聞 NBA》賈霸、張伯倫 誰是最強中鋒？ - 體育 NBA》韋伯勝過鄧肯？歐尼爾這麼說 - 體育 棒球啦啦隊 機器人大軍攻陷 - 體育 - 工商 陸桌球大媽創紀錄 比對手老46歲 - 體育 十座金手套「老虎先生」85歲逝世 死因不清楚 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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