今天是言論自由日，時代力量立法院黨團今上午召開「履行政治承諾，保障集遊人權」記者會，時代力量黨團指出，蔡英文總統早在2008年尚未執政前承諾，要修改不合時宜的集會遊行法，終止行政濫權、國家暴力，但現在行政暴力越來越多，警方連舉牌警告都省略，直接用暴力把人抬走，蔡總統承諾跳票，呼籲民進黨政府盡快兌現承諾，希望可以在這會期或這屆任期通過集遊法修法。

時力黨團總召邱顯智指出，實力長期堅持推動「集會遊行法」修正草案，保障民眾集會遊行權利，言論自由不受箝制，上屆任期時力黨團增列討論事項達26次，委員會有也已排審4次，仍未能完成修法，希望新國會屆期內能順利完成集遊法修法。

黨團副總召陳椒華表示，從事環境運動將近30年，曾數次因集遊法被舉牌警告、移送，後來上訴才無罪，集遊法惡法嚴重侵害到人權，也限縮社會能量，讓一些人不敢走出來。

陳椒華痛批，蔡總統2008年有簽署承諾，民進黨要終止行政濫權國家暴力，如今蔡總統跳票，民進黨執政後行政暴力越來越多，呼籲蔡政府盡快兌現承諾，落實保障基本人權及人民集會遊行權。

時力黨團「集會遊行法」修正草案包括更名為「集會遊行保證法」，重新界定主管機關，廢除許可制，改採自願報備制，並廢除禁制區限制，刪除特別刑責，執法人員應主動表明身分的義務。

(中時 )