阿里巴巴董事會主席張勇7日發表題為《春天的戰役》的全員信，宣佈時隔 11 年再次啟動扶助中小企業的特別行動——「春雷計畫」，宣布將通過一系列措施幫助中小企業度過難關，將通過速賣通、天貓等平台資源支持，幫助中小企業轉型內銷市場，並在全大陸打造 10 個產值過百億的數位化產業帶集群，3年內幫助 1000 個工廠線上直銷產值過億。

據新華網報導，《阿里巴巴春雷計畫2020》推出5大方面、16項扶助措施，包括外貿升級線上突圍、助力外貿開拓內銷、打造數位化產業帶、智慧網路助農興農、金融支援「再扶一把」等。

而為幫助外貿企業轉型升級、線上突圍，阿里巴巴依託速賣通、Lazada、天貓海外等平台，要實現海外線上「雲拓客」，並幫助線下外貿企業搭建線上展館；聯合各地打造地方特色數位化商貿市場和數位化產業帶。

此外，為幫助更多中小企業擺脫資金困境，免費「0帳期」服務延至6月30日，網商銀行為符合條件的平台商家墊付貨款；支付寶聯合1688，為商家提供一站式、線上便捷進貨管道，同時支持賒帳進貨模式。

(旺報 )