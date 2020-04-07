新冠肺炎疫情影響，娛樂業重創，新北市稅捐稽徵處宣布，4至6月，查定娛樂稅業者如娃娃機、唱歌坊機台等業者，市府將主動減收30％稅負，希望與業者共體時艱，度過疫情難關。

稅捐稽徵處指出，娛樂稅是娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動所收票價或收費額課徵娛樂稅，主要分為自動報繳業者與查定娛樂稅業者。

消費稅科長葉淑儀指出，自動報繳主要適用大型娛樂業者，有健全會計制度，並有開發票，因為實際營業額減收，已經反映在稅額上，娛樂稅也會跟著降低。

葉淑儀說，查定娛樂稅業者如娃娃機，因經營方式特殊或營業規模狹小，會計制度不夠完整，是由稅捐機關依照機台數量規模等訂定稅額，如娃娃機一台300元，導致致稅負無法因實際收入減少而減輕，稅捐稽徵處參考上一季報表，決定主動減收30％娛樂稅。

稅捐稽徵處粗估，本次減徵約會減少1400萬元稅收，但願意與業者共體時艱，度過疫情難關。

稅捐稽徵處指出，業者屆時收到4月至6月份減徵後之繳款書，只需依限按期繳納即可。至於7月以後將視疫情狀況調整。

(中時 )