新北市長侯友宜今（7）日上午公布，新北市公務人員在清明連假有到國家警示的11個風景區有260人，這些同仁除了自主健康管理，必要時可在家上班，目前都在掌控中，請大家放心，新北市一定最嚴格、最快速、雷厲風行要求防疫。

侯友宜表示，新北市所有公務人員含約聘僱共3萬6000人，其中有260人曾去國家警示的11個景點，所佔比例不到百分之一，約千分之七，比例很少，目前完全沒有影響上班狀況，請大家放心。

(中時 )