新北市260名公務員 清明連假曾到警示景點 11:582020/04/07 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今天上午至板橋文聖國小視察防疫情形。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（7）日上午公布，新北市公務人員在清明連假有到國家警示的11個風景區有260人，這些同仁除了自主健康管理，必要時可在家上班，目前都在掌控中，請大家放心，新北市一定最嚴格、最快速、雷厲風行要求防疫。 侯友宜表示，新北市所有公務人員含約聘僱共3萬6000人，其中有260人曾去國家警示的11個景點，所佔比例不到百分之一，約千分之七，比例很少，目前完全沒有影響上班狀況，請大家放心。 (中時 ) #新北市 #警示 #人員 #侯友宜 #公務人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 搭乘大眾運輸強制戴口罩 侯友宜：中央該引用相關法令 11:272020/04/03 政治 拒載沒有罰則 侯友宜：中央一公告就立即實施 11:492020/04/03 政治 口罩轉寄給國外親友 侯友宜：國人使用量須先充足 11:492020/04/03 政治 政院臨時會僅林佳龍戴口罩 侯友宜：政府要行為示範 12:322020/04/03 政治 侯友宜慰勞第一線警察同仁 隨機抽測關心居家檢疫對象 18:032020/04/03 生活 影》視察輕軌防疫 侯友宜宣導民眾搭大眾運輸應戴口罩 10:152020/04/04 政治 連假各地景點擠爆 侯友宜：中南部較嚴重這是不好的 11:342020/04/04 政治 館長陳之漢怨中央紓困措施 侯友宜：每個行業都辛苦 12:042020/04/04 政治 淡北道路 預計2024年完工 12:052020/04/04 生活 侯友宜憂防疫破口 籲上班別忘戴口罩、消毒 11:252020/04/06 政治 生活熱門新聞 墾丁連假人潮哪來的？內行人怒揭真相 - 生活 電鍋蒸完口罩還能再煮飯？毒物科醫吐3字 - 生活 肺炎死亡人數破萬！ 美防疫哪錯了...原因曝光 - 生活 電鍋蒸口罩也可幫助歐美？網答案一面倒 - 生活 神父含淚求援 助義大利抗疫捐款6天破億 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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