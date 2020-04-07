航太扣件廠豐達科(3004)3月營收2.15億元，維持穩定，第一季營收6.53億元，仍比去年同期增加2.93%；今早股價強攻漲停53.9元，並完成填息的目標。

豐達科3月營收2.15億元，月增0.65%，年增率3.81%，2020年1-3月營收6.53億元，較去年同期增加2.93%，但比去年第四季的7.09億元，減少約為7.83%。

豐達科去年受惠於全球航太產業蓬勃發展，業績創新高，EPS達6.66元，配發現金股利每股2.67元。3月30日率先鋼鐵股除息，除息首日表現不利，呈現貼息。今日開高走高，盤中大漲4.85元達漲停價位，一天即完全填息。

豐達科今年第一季營運尚穩，惟成長動能相較去年放緩。豐達科2月及3月因大陸子公司員工未能全數返回工作崗位，僅能恢復工廠部分產能，加上波音737 MAX停產，影響部分車銷件出貨，以及疫情近期衝擊航空業需求，使得公司短期業績受到影響，但公司仍看好航太長期需求。

(時報資訊)