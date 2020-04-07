相較全台其他五都，台南市房價基期長期偏低，在各項利多進駐之下，近年房市也相對其他縣市明顯增溫，其中最新一筆內政部最新實價揭露資訊顯示，位於台南3大豪宅聚落之一的北區鄭子寮重劃區，今年1月出現1筆在地知名高價大樓「國泰文海硯」交易，為74.55坪20樓戶，以總價1838萬元成交，拆算車位單價26.6萬元，特別的是，前屋主以1675萬元購入，持有2年多轉手賺了163萬元，在台南房市中算是相當亮眼的成績單。

據全國不動產企研室統計，「國泰文海硯」從預售至今，歷年共有20筆歷次移轉紀錄，僅2筆小賠30~40萬元，其他18筆轉手通通賺到不錯的價差，高達9成賣家獲利，可說是有賣幾乎都賺，最高紀錄甚至持有不到2年獲利244萬元，成績斐然。全國不動產台南文元店執行長張富中表示，這在以透天產品為主力市場的台南房市中相當少見，主因除了地段之外，還有該社區總價剛好位在台南民眾最能接受的高價電梯大樓價位。

全國不動產台南文元店執行長張富中指出，台南3大豪宅聚落分別為北區鄭子寮重劃區、中西區湖美社區以及東區虎尾寮重劃區，其中湖美社區發展起源較早，大樓單價15~20萬元，透天別墅總價1500~2500萬元；鄭子寮與虎尾寮重劃區新大樓單價約在25萬元，罕見豪宅社區可見3字頭，主力透天別墅總價逾2000萬元，而鄭子寮重劃區更有不少4000萬元別墅產品，這3大豪宅聚落皆為台南在地高資產客層購屋置產熱區。

全國不動產台南文元店執行長張富中分析，國泰建設於鄭子寮重劃區推出的「國泰文海硯」，主力產品為逾70至百坪，享國泰建設品牌以及正面知名學區文元國小的地段優勢，並擁頂樓空中泳池稀有設計，當時推出便創下銷售佳績，加上大坪數產品總價維持在2000萬元左右，對台南豪宅客來說，若超過2000~3000萬元預算便會選擇透天豪墅，「國泰文海硯」目前屋齡約2~3年，屋齡新穎、享優質管理，為在地民眾最能接受的高價電梯大樓總價帶，也因此無論在任何時間點買進和脫手，幾乎皆有不錯的獲利，在台南電梯大樓社區相當罕見。

(時報資訊)