麗寶樂園宣布停售周日月光票，周日提早在傍晚5點閉園，加強園區消毒防疫工作。（王文吉攝）

遊樂園寒冬來臨？疫情影響民眾出遊意願，加上國家級旅遊警示「群聚風險」，雲林劍湖山世界宣布每逢周二、三休園，小人國主題樂園、小叮噹科學主題樂園分別在周二、周三休園。台中麗寶樂園也撐不下去，宣布停售周日月光票，並取消周日夜間營運，傍晚5點閉園。

兒童、清明連假結束，各界檢討墾丁等風景區人潮聚集，不利防疫，而遊樂區遊客數稍有回溫，但不如預期。麗寶樂園園長王永豪表示，雖然防疫措施完備徹底，與往年同期相比，今年連假入園數剩3成，也就是萎縮7成。

麗寶樂園表示，過往每逢六、日皆夜間營運至晚間8點，傍晚5點至8點月光票299元，為配合防疫，取消周日夜間營運，至7月5日為止，提早於傍晚5點閉園，加強園區消毒防疫工作。

麗寶度假區包含外包單位，員工數近千人人，針對員工與家人清明連假出遊狀況，園方已展開調查，若有前往政府列出的11個警示旅遊景點者，要求未來14天配戴口罩上班，並早晚量測體溫且紀錄，中午用餐也以打飯個人用餐的方式辦理。

(中時 )