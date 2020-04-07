42歲韓國男神蘇志燮今（7日）早宣布與26歲的前電競主播趙銀政結婚，男神閃婚震驚各界，小倆口還被疑是否「先有後婚」，對此，蘇志燮所屬公司「51K」則火速跳出否認傳言，其實蘇志燮多年前來台就曾被問到生小孩一事，親民的他也大方回應。

男神蘇志燮閃電升格當人夫震驚各界，其實蘇志燮2017年前來台舉行見面會時，當時單身的他被問到未來想生幾個小孩？蘇志燮就大方表示，多生點比較好「要先問問未來的太太」，此話一出逗樂全場。

蘇志燮2018年來台宣傳電視劇《我身後的陶斯》時，被問到與雙胞胎對戲點滴，蘇志燮要顧及兩個孩子似乎有點吃力，他就表示：「看著其中一個，另一個就不知去哪裡了」，不過蘇志燮仍有妙招安撫，那就是準備軟糖「必要時給他們吃，聽說軟糖對小孩牙齒有益。」

渴望愛情的蘇志燮如今終於結婚成家，外界都替他開心步入人生下一階段，也期待新婚的蘇志燮與趙銀政早日再宣布好消息。

(中時電子報)