日本游泳名將呼籲民眾不要囤貨 日常生活即可 11:522020/04/07 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本游泳女將池江璃花子，目前正在與白血病對抗，她呼籲日本民眾不要囤積物資，大家瘋狂擠進超市很恐怖。(資料照/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 目前正在與白血病對抗的日本游泳名將池江璃花子，今天在個人網站上呼籲，日本民眾不要瘋狂囤貨，按照日常生活即可。 新冠肺炎在日本持續蔓延，尤其是東京都的疫情更加嚴峻，日本首相安倍晉三有可能在今天有重大宣布。 有鑑於此，日本民眾開始前往各大賣場搶購物資。池江璃花子非常擔心，「大家不要著急著去超市，別驚慌也不需要囤積物品，和往常一樣買必要的東西就可以。」 池江璃花子寫著，超市的物資與糧食有著足夠的存量，但同時也可能有無症狀感染者，現在一下子湧進超市，感覺非常恐怖。 (中時 ) #新冠肺炎 #池江璃花子 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北呼籲中央：搭乘大眾運輸沒戴口罩應強制開罰 13:292020/04/03 政治 「吃人一口還人一斗」 宜蘭市長呼籲對義大利伸援手 14:522020/04/03 政治 陳以信呼籲各界捐款幫助義大利靈醫會 20:012020/04/03 政治 館長呼籲政府減稅 而不是延稅 23:382020/04/04 政治 15檔口袋深 外資囤貨 04:092020/04/05 財經要聞 東京確診病例單日破百 官員研判疑與賞櫻有關 17:442020/04/05 國際 協助隱匿檢疫隔離者 時力呼籲應開罰 12:262020/04/06 生活 詹長權：拒絕聚會、保持距離就是自救救人 15:232020/04/06 生活 大陸田徑跳高名將宣布退休 白鶴展翅招牌動作成絕響 17:182020/04/06 體育 向美示好 駐美大使撰文呼籲中美合作 11:412020/04/07 國際 體育熱門新聞 NBA》賈霸、張伯倫 誰是最強中鋒？ - 體育 NBA》韋伯勝過鄧肯？歐尼爾這麼說 - 體育 棒球啦啦隊 機器人大軍攻陷 - 體育 - 工商 陸桌球大媽創紀錄 比對手老46歲 - 體育 十座金手套「老虎先生」85歲逝世 死因不清楚 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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