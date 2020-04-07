目前正在與白血病對抗的日本游泳名將池江璃花子，今天在個人網站上呼籲，日本民眾不要瘋狂囤貨，按照日常生活即可。

新冠肺炎在日本持續蔓延，尤其是東京都的疫情更加嚴峻，日本首相安倍晉三有可能在今天有重大宣布。

有鑑於此，日本民眾開始前往各大賣場搶購物資。池江璃花子非常擔心，「大家不要著急著去超市，別驚慌也不需要囤積物品，和往常一樣買必要的東西就可以。」

池江璃花子寫著，超市的物資與糧食有著足夠的存量，但同時也可能有無症狀感染者，現在一下子湧進超市，感覺非常恐怖。

(中時 )