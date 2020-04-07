國民黨革命實踐研究院長羅智強上任後，今早在在黨主席江啟臣、兩位革命實踐研究院副院長游淑慧、黃健豪陪同下，召開第一場革實院記者會，推出第一波「財務革命」，宣示「不支薪、捐80萬元、募1000萬元」，要讓革實院成為國民黨的「帶米巧婦」。

羅智強說，在生日的前一天，應江啟臣之請，接下革實院長，這是千斤重擔的開始，很多人問他第一件事要做什麼？他的第一箭，不是高調闊論活動如何規劃，而是老實告訴大家，革實院的米缸已經空了。

他說，國民黨不但沒執政權，黨產也被凍結，一窮二白，早非昔日家大業大的豪門政黨，「相較於民進黨的金庫銀山、1450，今天的國民黨，只能說是在泥濘中掙扎的小蝦米」，如今國民黨和革實院資源窘迫，要先做的不是要革實院如何打仗，而是把米缸先稍稍填補起來。

羅智強提出，第一箭就是革實院的「財政計畫」，包括三部分，第一，「以身作則，不領薪水」，江啟臣邀請擔任革實院長時，即告知這是一份義務職、沒薪水的工作，他當下表示完全沒問題，其實就算有薪水，也打算捐出來，減輕革實院的財務負擔，「節流」是革實院重整財務的第一步，而兩位副院長及許多同志，也都義務職為黨奉獻，上下一心，同舟共濟。

第二，他要以身作則，拋磚引玉，捐80萬元給革實院，為革實院開源邁出第一步，1月12日，國民黨總統敗選次日，他就宣布黨補選主席產生後，要捐80萬元給黨發展青年工作，他將兌現承諾，捐80萬元給革實院，作為院務經費。

第三，在拋磚引玉捐80萬元後，也希望號召認同民主制衡，支持國民黨再造重生的朋友，募款1000萬元，共襄盛舉，支持國民黨，支持革實院成為帶米巧婦，擴充革實院活動能量，詳細募款計畫，會另外規劃公布。

羅智強直言，「1000萬元，不過是卡神楊蕙如拿政府經費的八分之一；不過是蘇貞昌女兒拿行政院『一個標案』的金額」，但這1000萬對現在的國民黨已是非常不易的「天價」，相信透過大家眾志成城，匯聚涓滴而成的1000萬，價值和效果，比民進黨這隻大鯨魚的金山銀山發揮更大的力量。

羅智強表示，1949年國民黨於內戰中挫敗，國民政府撤遷來台，風雨飄搖，當時的蔣中正認為國民黨必須痛定思痛、力圖改革，創立「革命實踐研究院」並自任第一任院長，而7年後的國民黨，總統大選二度慘敗，再度面臨嚴峻的存續危機，相信革實院能成為協助江啟臣，中興改革、再造奮起的關鍵力量。

他強調，大家應謹記國父孫中山先生的教誨「從自己的方寸之地做起」，所有的改革都應當從自己做起。他接下革實院的第一件事，不談別人該做什麼，先談自己能做什麼，決定讓自己成為「自帶便當」的巧婦，為革實院引注糧草，開拓平台，這是第一箭，而第二箭將提出革實院業務重整的未來方向，會繼續努力。

江啟臣說，他告訴羅智強，革實院的精神要傳承，過去國民黨面臨很大的困境，不管中心思想、論述等等，革實院是培育人才的搖籃，國民黨雖窮，但不能窮在培育人才，「人才及論述是最重要的黨產」，雖然黨面對困境，但仍會開源節流，評估搬遷中央黨部即是其一。

他說，羅智強說個人捐款、募款，絕對是自發性募款且專款專用，未來培育青年絕不是只有嘴巴講講，要作為青年培育的目標。

游淑慧呼籲，沒錢一切都空談，在黨財務困窘之際，希望黨公職要一起承擔起責任及義務，且要用議題、理念，對外謙卑募款。黃健豪說，國民黨及革實院真的沒錢，他10年前當青年團總團長，一路從基層被培養上來，如今國民黨低迷之際，仍要把黨經驗傳承下去。

(中時 )