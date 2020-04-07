櫃買中心創櫃板再添生力軍，環球睿視公司（7587）將於4月15日透過創櫃板辦理登錄前籌資，產業類別是電子科技業。

環球睿視公司主要從事AI人工智慧技術與服務新創，以自然語義分析處理（Natural Language Processing）與自然語義理解（Natural Language Understanding）等技術發展及應用為主。

環球睿視公司推出之人工智慧對話機器人AIaaS雲平台租用方案，提供企業、網路商家或各類機關等各類客戶自身網站、臉書或Line等主流網路服務介面上加上AI自動對話功能，提供24小時全年無休的客戶諮詢服務。

環球睿視公司將自4月8日起揭示其籌資資訊，之後於4月15日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，才可進行認購。

(工商 )