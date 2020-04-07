華研國際音樂（8446）公告3月合併營收1.05億元，月增12.29％，主要受授權收入成長所帶動，累計前3月營收3.15億元，年減3.43％。

華研表示，儘管防疫期間公開演出受限，但旗下藝人仍照規劃發行新作，3月旗下多位歌手發行單曲，除了公司強項影視原聲帶（OST），還有嘻哈、電子舞曲、搖滾、饒舌等歌曲，滿足不同聽眾需求，持續有歌曲IP產出，為後續授權與演藝經紀收入提供成長動能。

其中，文慧如的新歌〈同行〉、〈不讓你再〉分別搭上新加坡電視劇《愛…沒有距離》主題曲與三立華劇《跟鯊魚接吻》插曲，並演唱與馬來西亞Astro電視台合作之《聲音獵人》作詞創作大賽節目主題曲〈多一點關心〉，王子邱勝翊演唱其主演輕科幻愛情懸疑劇《覆活》片頭曲「讓我守護妳」。

華研轉投資大幕影藝最新作品《做工的人》預計5月播出，華研製作原聲帶，並將結合文創領域，實現與影視製作單位的策略合作，透過歌曲、戲劇與文創的多元合作，發揮IP更高的商業價值。

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