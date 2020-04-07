大慶證券（6021）公佈自結3月及首季業績，其中3月稅前盈餘2,320萬元、稅後盈餘1,820萬元；累計首季稅前盈餘3,594萬元、稅後盈餘2,822萬元，首季每股稅後盈餘（EPS）為0.092元。

(工商 )

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