大慶證券首季獲利0.28億元 11:512020/04/07 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大慶證券（6021）公佈自結3月及首季業績，其中3月稅前盈餘2,320萬元、稅後盈餘1,820萬元；累計首季稅前盈餘3,594萬元、稅後盈餘2,822萬元，首季每股稅後盈餘（EPS）為0.092元。 (工商 ) #首季 #大慶證券 #稅前盈餘 #稅後盈餘 #首季獲利 也許您會感興趣 推薦閱讀 存戶現金為王 八大行庫 首季存款年增近兆 04:102020/04/06 財經要聞 陸首季發債規模 全球第二 04:102020/04/06 全球財經 水泥族群股息殖利率都逾6% 業者：首季是今年谷底 13:042020/04/06 財經 《業績-半導體》瑞耘首季營收創新高 切入先進製程效益顯現 15:402020/04/06 財經 台中首季房市逐月增溫 Q2恐疫情蔓延旺季不旺 17:282020/04/06 風格 鴻海首季營收出爐 少見出現二位數年減 20:442020/04/06 財經 壽險淨值 首季恐蒸發逾6千億 04:102020/04/07 財經要聞 鴻海首季營收 兆不住了 04:102020/04/07 財經要聞 六都首季房市交易 北中熱高雄冷 04:102020/04/07 產業．科技 聯茂、台光電 首季逆勢成長 04:102020/04/07 證券．權證 財經熱門新聞 減產大條了！沙俄拖老美下水 川普驚爆1句 - 即時 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 最壞情況已過 大摩樂觀喊話：是時候買股票了 - 財經 台股死撐…真的殺不下去？專家曝4點突破盲腸 - 財經 這個月股市穩了？謝金河喊5大風險指標降溫 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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