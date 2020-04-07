全球政府傾囊而出對抗新冠疫情，全球評級機構穆迪4月主權評等報告指出，台灣由政府注資破兆經費，約占全國生產毛額（GDP）的5.5％，進行經濟振興與企業紓困，「以台灣的政府財政健康度來看，台灣負擔的起！」

穆迪主權評等辦公室分析，台灣的政府債務負擔占GDP約35％，近年來持續改善的財政體質，厚實了政府透過財政措施支持經濟的能力，即使此波基於抗疫需求而擴大的政府融資，不僅政府財政有足夠能力支應，台灣內部的高儲蓄部位也可以提供足以負擔的融資來源。

穆迪授與台灣的主權評等等級Aa3、評等展望穩定，是自2011年8月以來未曾改變。惟，對於台灣2020年經濟成長率預估，此次下調到0.2％，國內外機構最低的估值。在此波疫情爆發以來，三大信評機構除了大幅下調各國2020年GDP年增率，且一再示警各國政府債務違約機率大升，英國已經第一個被祭之降評處置。

對於疫情爆發對台灣經濟帶來的影響，穆迪指出，主要是來自全球經濟的急凍，畢竟台灣在全球供應鏈扮演重要角色，而占台灣出口四成的兩岸貿易，2月初中國供應鏈斷鏈只是加大了先前已然縮減的現象。至於內需產業的衝擊，則是占GDP 2％的旅遊業，急劇下滑已給經濟活動帶來壓力。

(工商 )