53歲的張姓無業男子因缺錢花用，竟然將腦筋到報應召頭上。涉嫌在4月4日下午，前往中山區一家旅館打電話找來一名林姓陸籍女子應召，一進門後將其捆洗劫，又繼續找來另1名瞿陸籍應召女，未料瞿女一進門就看到被綑綁的林女，當下又張男持刀洗劫後逃逸，2女被五花大綁，一路跳著到櫃檯報案，警今天循線逮捕涉案的張姓男子。

據了解，台北市警中山分局長春路派出所在4月1日接獲大陸女子報案表示，在4月1日下午4點時30分左右，在中山區一間旅館房間內準備從事應召時，遭1不詳男子持摺疊刀抵住，並以透明膠帶封住嘴巴，以束帶綑綁手腳後，脅迫被害人以手機通訊軟體轉走人民幣8萬餘元至對方帳戶。

張姓男子趁應召女一進門，立刻持刀恐嚇並捆綁被害人交出財物。(戴志揚番攝)

報案的應召女還描述，現場還有另1名應召女也遭同樣手法封住嘴巴及捆綁手腳，兩人是在嫌犯離開後，一路跳著到旅館櫃檯向服務人員求救。中山分局獲報後隨即組成專案小組全力偵辦，經查張嫌日前也同樣手法洗劫另一名應召女。

據了解，張嫌均使用通訊軟體向應召站聯繫，約定交易時間及地點後，立刻到指定地點等待應召女，等應召女一進門即持摺疊刀威脅被害人，再以透明膠帶封住嘴吧，束帶綑綁手腳防止呼喊及脫逃，再以言語恐嚇、暴力脅迫被害人交出身上財物，甚至已殺害被害人生命脅迫交出銀行帳戶密碼，再將被害人帳戶內金錢轉至張嫌帳戶內。

專案小組鎖定犯嫌後，在新北市板橋區中山路上拘提張姓嫌犯，並起獲作案用衣物、折疊刀1支、透明膠帶、白色束帶、贓款新臺幣5萬元等證物，將繼續擴大追查張嫌是否涉其他案件外，也籲請被害民眾出面指認擴大偵辦。

(中時電子報)