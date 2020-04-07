資深女星安娜白莉曼（Honor Blackman）過去演出「007情報員」電影《金手指》（Gold Finger），被稱為第3代龐德女郎。今(7日)外媒報導她於當地時間6日在蘇格蘭南部家中過世，享壽94歲，聲明中也表示，安娜白莉曼是自然而然辭世，以平靜安詳的方式離開。

出道72年的安娜白莉曼1947年演出電影《Fame Is the Spur》成為電影明星，之後演出英國影集《復仇者》，1964年她與史恩康納萊合作007電影《金手指》，在片中飾演第3代龐德女郎Pussy Galore，被譽為是最集美貌與才華為一身的龐德女郎。

安娜白莉曼晚年並未退出演藝圈，2012年演出電影《Cockneys vs Zombies》，2013年也演電視劇《Casualty》，然她曾在70歲時傳出得到乳腺癌。今安娜白莉曼的家屬發表聲明，證實她平靜辭世，「她除了是一位備受景仰的母親和祖母外，還是一位相當有創造力的演員」，「過去她全心全意致力於演技和專業精神，在當代的電影與戲劇產業做出貢獻」。

(中時電子報)