行政院長蘇貞昌今到立法院進行施政總質詢。（報系資料照／鄭任南攝）

行政院長蘇貞昌今上午到立法院進行施政總質詢，國民黨立委鄭正鈐詢問是否有發放現金取代抵用券的可能性，蘇貞昌表示，很多人以為上次發放現金，這次不發放，其實行政院編列1億元預算裡面很多是發放現金，但不是像上次不分貧富通通有獎，主要是發給中低收入戶及發不出薪水的企業，發放現金的金額超過1000億，遠比馬政府發放消費券來的多。

鄭正鈐質詢時表示，政府能否思考在排富的情況下，直接發放現金或現金使用券給民眾？蘇貞昌答覆，現金發放主要是給中低收弱勢及發不出薪水的企業，總加起來超過1000億，讓這些人可以度過難關。

此外，清明連假部分景點湧現人潮，鄭正鈐詢問接下來勞動節連假是否有因應辦法，蘇貞昌說，這次連假有些景點跟夜市，同胞或許悶久了，外出沒戴口罩，也沒有保持距離，因此訂定很多規定讓民眾遵守，目前勞動節連假沒有拆開或不放的規畫。

蘇貞昌強調，如果疫情發生重大變化，會思考視疫情發展隨時因應措施。

(中時 )