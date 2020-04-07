傳出無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍後，可能競逐2022年桃園市長選舉，對此，傅崐萁今天大動作舉行記者會，他透露，「沒有人問過我，我也從來沒有做過任何這樣的打算」，此時此刻全力支持政院守護國人健康，希望所有政治口水暫時休兵。
傅崐萁上午臨時在立法院議場前舉行記者會，發出的採訪通知主題為「傅崐萁轉戰首都市長？桃園市長？記者會」，許多媒體提前趕到，引頸期盼傅即將對外報告的談話。
對於近日傳出有意在2022年戰桃園市長，傅崐萁強調，現在是全世界面臨瘟疫病毒侵害的重要時刻，更是人類再次面對整體浩劫，身為國會議員，不只要守護台灣人民健康、保護國人安全，更要讓台灣產業得到及時救援，同時在經濟復甦時，台灣能最快速向上提升，保護國內所有產業度過這次新冠肺炎浩劫。
傅崐萁說，此時此刻也正是台灣人均素質讓全球刮目相看，不只要全力支持行政院做好防疫經濟紓困，更要讓全世界效法台灣防疫經驗，全力支持台灣加入WHO，成為世界重要衛生組織的一員。
話鋒一轉，傅崐萁指出，現在關於個人議題、政治口水，希望大家能夠休兵，個人並不重要，國人的安全與國家經濟，以及這次人類浩劫台灣能不能安然走過這才是最重要的事情。他透露，「沒有人問過我，我也從來沒有做過任何這樣的打算」。
傅崐萁說，他也會替花東後山人民爭取該有的建設，讓台灣東西部活在共同國度與建設權益，這是身為花蓮立委該做的事情，另外讓國家提升國際能見度，提高國家格局，跟上世界脈動，這是他們全力要推動的事情。
(中時 )
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