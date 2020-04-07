自從行政院送出「國土計畫法」草案中，擬修正推動國家重大建設計畫時得適時檢討變更國土計畫，而近日勞動部因應部分重大公共工程人力不足現象，公告修正「專案核定民間機構投資重大經建工程及政府機關或公營事業機構發包興建之重要建設工程聘僱外籍營造工作業規範部分規定修正條文」，只要經行政院認定的重大公共工程，外籍營造工不受核配比例限制。

其中，人力不足最大缺口正是因為「桃園機場第3航廈」工程，依日前桃機指出，總經費已增加為950餘億元，而隨著台商回流、外商在台投資擴廠，以及各項重大建設方興未艾、國內營造廠商量能趨於飽和、缺工情形日盛，第3航廈主體工程順利發包所需條件愈形嚴峻。

據勞動部統計，全台移工人數已達71萬餘人，而透過政府重大公共工程引進的外勞人數約為4千餘人。勞動部說明，為配合行政院順利推動重大公共工程，針對確實具有擴大外籍營造工人數必要且特殊個案，經報行政院同意後，核配外籍營造工比例不受相關核配比例限制。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，過去的公共工程移工核配人數上限為按工程金額、工期計算得出的「工程經費法人力需求模式」的20％至40％不等為聘僱外籍營造工上限，但修正後，只要是中央目的事業主管機關認為有增加外國人核比例必要，報請行政院核定後即可依核定的比例計算外籍營造工人數。

(中時 )