廣告鬼才范可欽被控背信，7日高調到北檢出庭，表示不認識告他的人，對方顯然就是用過期無效的支票別有目地的誣告，意圖破壞他的名譽；此外，范可欽也表示，他被控「以房抵債」的事，他才是被害人，房子被過戶到別人名下，還被騙簽下千萬元本票，這個部分他將反告對方詐欺。

范可欽在3月5日因遭控背信因未出庭遭通緝，被台中市第五分局追緝押送北檢歸案，范則辯稱因搬家未收到開庭通知，檢方諭令限制住居後，將范請回。7日則是通緝事件後首次開庭。

本名范瑞杰的范可欽開庭前表示，他出庭的背信案還在偵查中，檢方沒有起訴他，而且他一定不會被起訴，因為他完全不認識告訴人，憑著一張5年前過期無效既無抬頭，也從未軋進銀行的支票就據此告他，沒有合約，沒有借據，哪來背信？顯然就是別有目地的誣告，意圖破壞他的名譽

此外，范可欽對他被控以房抵債的事表示，據他調查告他的李姓男子向他宣稱，要幫助他名下的板橋東方明珠房子免於被法拍，騙他簽下1000萬元本票，房子過戶到李的妻子名下，貸款卻還是他在背，1000萬元本票也不歸還，還惡人先告狀向媒體喊冤。

范可欽強調，李姓男子就是一個詐騙集團，他將對李提出詐欺告訴，日前也有另一位被害人也對李淵榮提告，也相信一定還有其他被害人，呼籲其他被害者一起站出來。

(中時 )