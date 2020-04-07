海運為我國重要經濟命脈，但同樣受到肺炎疫情衝擊。交通部航港局表示，行政院已核定3億元預算，歡迎業者申請營運紓困補貼，將依據便民及速審速核原則，力挺業者共度難關。已拿到200萬元的海運業者表示，收到補貼後，宛如吃下一劑定心丸。

由於新冠肺炎疫情讓交通部管轄的觀光、空運、海運、陸運等業種都受到嚴重波及，交通部長林佳龍明確指示，紓困措施必須「從寬、從速、從簡」，航港局積極呼籲業者儘速提出申請，並主動協助業者申辦，定期追蹤成案率。

航港局表示，自3月13日起受理營運紓困補貼申請，目前申請金額已逾200萬元，首位申請的金門小三通客運業者，已於6日收到核撥的營運紓困補貼款。

航港局表示，首位申請的金門業者，於2月10日配合政府防疫政策，暫停小三通航線後便無營運收入，但各項固定營運成本及貸款費用仍須持續支出，造成公司經營的沉重負擔。

航港局除輔導業者向經濟部提出既有貸款展延及利息減免等措施外，對於業者在停航期間的固定營運支出，如：船員薪水、員工薪水、辦公室租金、船舶歲修等，提出短期營運紓困補貼措施，以利疫情結束時，業者可立即投入小三通營運，供民眾搭乘。

該名海運業者私下表示，停航後，每月龐大固定支出負擔沉重，加上疫情日趨嚴重，小三通航線復航日期仍是未定數，面對不確定的未來實在非常憂慮。

業者表示，在獲知政府紓困措施、提出申請、並收到政府提供的營運紓困實質補貼後，宛如吃下一劑「定心丸」，除維持經營外，對員工士氣帶來極大的鼓舞，未來誓將服務的熱忱與溫度，於第一線回饋給小三通航線乘客。

(中時 )