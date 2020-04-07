新冠肺炎疫情仍在延燒，未料清明連假各大景點人潮擠到爆，大批遊客出門「透透氣」，墾丁在內的11處國家級警報景點共湧入150萬人次，令人憂心恐爆群聚風險。對此，高市衛生局表示，目前高市通報案例並未增加，原因是疾病有潛伏期，清明連假之後的14天至4月19日是關鍵期，市府防疫團隊會戒慎以對。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，基本上相關的疾病，還是有潛伏期，即便接觸之後，14天之內才陸續顯現出來，也就是從收假之後4月5日至19日視為關鍵，防疫團隊會積極執行相關的防疫措施，包含醫療資源的準備等等。

潘炤穎表示，中央流行疫情指揮中心日前調整通報的標準，包含腹瀉及味、嗅覺喪失的部分有特別名列出來，但其實常規性腹瀉患者就有相當大的比例，因此就醫人數看起來會比過去較多，但仍是以專業，依據旅遊史、適應症等判斷，並配合胸部X光等進行採檢，結果再由中央流行疫情指揮中心研判、公布。

至於下一波51連假該如何因應？潘炤穎認為，現在談此事有點言之過早，現階段該注意的是清明連假期後的14天是關鍵期，「或許5月1日以後再考慮這個問題，全部都管制也不一定」，高市政府會針對疫情變化，積極機動調整相關防疫策略，並匡列高風險場域及高風險族群。

(中時 )