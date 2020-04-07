自2月中下旬以來至3月底，不僅全球股市重跌達20~30%，連黃金3月份價格最深跌幅也高達12.4%，具有股債雙重特質的特別股也不例外。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，預期下半年疫情有望獲得控制，美股亦有反轉機會行情，近期標普美國特別股指數震盪下行，評價面上估值反而相對合理具吸引力，且殖利率亦有望較高，反而具有長線配置價值。

根據歷史經驗，過去在金融海嘯時期，標普美國特別股指數自2008年高點以來截至2009年低點，在市場陷入恐慌情緒下，大波段下跌幅度甚至超越S&P500指數，但在金融海嘯後，標普美國特別股指數2009年低點到高點漲幅達149%，表現超越S&P500指數的67%，顯示反彈時特別股表現有望更加優異。因此，在此波美股重挫之後，儘管美國特別股礙於當前情勢，短期不排除仍有震盪表現，但在評價面合理、且長線美股並未看壞之下，投資人仍可分批逐步進場佈局，再加上特別股具有債券特性以及波動相對股市低的優點，未來仍有表現空間，投資人無須過度擔憂。

粘瑞益指出，近月受到新冠肺炎疫情擴散以及國際油價重挫影響，國際金融市場震盪加劇，投資人恐慌情緒增強，3月16日VIX指數一度飆升至82以上來到歷史高點，銀行拆款利率驟升，在極度保守下，市場流動性緊縮，並出現非理性拋售求現的現象，自2月中下旬以來至3月底期間，不僅全球股市重跌達20~30%，連基本面無礙、具有避險功能的黃金價格3月份最深跌幅也高達12.4%。

而具有股債雙重特質的特別股也不例外，標普美國特別股指數3月最深跌幅也逾30%。由於除美股震盪劇烈外，因企業信用風險升溫，市場贖回壓力更加重恐慌拋售壓力，3月初至中旬美債殖利率一度由0.5%強彈至1.18%，故造成美國特別股表現異常。

進一步來看，粘瑞益說明，近期美國特別股重挫，主要來自系統性風險的干擾，市場短線恐慌拋售，並非完全來自個股基本面問題，因此漲跌幅異常跳動應屬暫時現象。此外，美國特別股自3月18日後已出現反彈，主因乃在於FED不僅3月意外降息4碼至0~0.25%，之後更採取購債無上限、針對企業信貸提供資金、並重啟部分金融海嘯時期的政策工具，在大量的資金釋出後，有助於改善因流動性異常而導致的恐慌性賣壓。因此，預期後續市場將回歸理性判斷，美國特別股有望重新回到原本應有股債雙重特質的表現。

(時報資訊)