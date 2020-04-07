再生晶圓暨晶圓薄化廠昇陽半導體(8028)2020年3月營收2.24億元，來到近四個月以來新高，比去年同期仍保持穩定成長，第一季營收6.26億元，年增5.31%，比去年第四季的6.6億元下滑約5.07%。

昇陽半導體2020年3月營收2.24億元，為今年以來最佳紀錄，月增率4.66%，年增率3.7%，2020年1-3月營收6.26億元，較2019年同期增加5.31%，但比前季減少約5%，為連續第二季下滑。昇陽半因股價跌深加上首季營收相對去年同期仍穩增，今早隨著台股強升，股價攻上漲停49.4元。

去年受惠晶圓薄化需求強勁及增產效應，昇陽半導體2019年營收及獲利均創新高，2019全年營收26.49億元，年增24.82%；淨利約為3.13億元，年增34.69%，EPS為2.51元，優於前年的1.87元。昇陽半導體公司看短期市場不確定因素多，較保守看待今年上半年產業景氣，將觀察功率半導體客戶需求何時回溫。

(時報資訊)