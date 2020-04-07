國際貨幣基金（IMF）周一表示，中國出現有限、但令人振奮的復甦跡象，但警告不能排除新冠肺炎疫情在中國與其他地方捲土重來的可能性。

IMF首席經濟學家在官網上表示，新冠狀病毒導致的大流行病已經使全球經濟陷入衰退，且情況將比全球金融危機更為嚴竣，應擬定一個全球一致的公衛與經濟應對政策。

IMF專家在報告中表示，隨著新增感染人數急速攀升與各地政府實施防疫措施，所有國家承受的經濟損害正持續擴大。中國的採購經理人指數（PMI）在年初的大跌後已顯現小幅改善，且每日大氣中二氧化氮濃度的衛星數據，顯示中國的限制措施正逐漸縮減。

報告指出，中國的復甦儘管有限，但令人鼓舞，顯示限制措施可以成功控制疫情，並為恢復經濟活動舖平道路。但新冠肺炎大流行的未來發展仍存在巨大的不確定性，不能排除在中國或其他國家再度爆發疫情的可能性。報告中並指出，美國經濟正承受前所未見的打擊，3月最後兩周美國已有將近1000萬人申請失業救濟。

(時報資訊)