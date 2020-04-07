大陸重慶有兩家人原本是好朋友，2日相約開一輛車出遊；途中女子因不滿朋友的小孩稱她為「阿姨」，雙方遂在高速公路上大吵，讓前來調解的員警十分傻眼。小孩母親表示，對方比自己小孩大，完全可以叫對方阿姨，大一天就能叫。

重慶員警2日巡邏時，發現一輛白色車輛停在路肩，有民眾在路邊發生爭執。上前了解後，原來車上車上有曾某一家三口和吳姓姐妹，原是好友相約出遊，吳女卻在路上被曾男的小孩叫了一聲阿姨，覺得自己被叫老了，便糾正他應該叫「姐姐」，卻引來曾妻不滿。

曾妻認為吳女比自己小孩大17、18歲，被叫阿姨很正常，兩家人遂把車停在路邊、下車吵起來；當地員警在巡邏時，發現有車輛停在路肩便上前盤問，了解事發經過後，將兩家人帶至休息站進行勸說，最後兩家人才不情願的結束這場鬧劇，事後員警針對曾男隨意在路肩停車的違法行為，處以人民幣300元（約新台幣1,278元）的罰款。

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(中時電子報)