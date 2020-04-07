林珍羽指控網路口罩預購沒抽到，事後上網道歉，儘管她強調自己已經不是民眾黨發言人，但台北市議員吳沛憶提出公文指出，林珍羽已在北市府上班，並被市長柯文哲「借用」至媒體事務組，處理與市長相關訊息發布。（翻攝自吳沛憶臉書／朱真楷傳真）

口罩實名制施行迄今，因預購人數均未超過預購上限，迄今都不需要抽籤，但民眾黨前發言人林珍羽卻在臉書佯稱2次預購都沒抽到，事後遭踢爆，隨即上網道歉，但事情恐怕沒這麼簡單結束。行政院長蘇貞昌說，如果不會使用預購可以問問旁人，如果這方面有任何不實訊息，「自然會有權責機關依法處理」。

林珍羽透過臉書自稱預購2次口罩都沒抽到，但事實上截至目前為止，因網路口罩預購的數量，均低於政府釋出的最高上限，因此凡參與預購者均能順利購買，無須抽籤，也就沒有林珍羽所謂「沒抽到」的情況發生。

事件傳開後，林珍羽隨即上網致歉，但也強調「目前本人並未擔任任何發言人職務」。但如今，台北市議員吳沛憶指出，根據台北市政府的公文顯示，林珍羽目前是台北市政府原住民事務委員會8職等公務員，被市長柯文哲「借用」至媒體事務組，處理與市長相關訊息發布。

吳沛憶說，很多人幫忙辯護說林珍羽不是現任民眾黨發言人，但她確實是市府公務員，所有懲戒就應比照公務員標準辦理，網路造謠行為有可能已違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，身為公務員是否知法犯法，惡意造謠？呼籲市府介入調查，不要護短。

不僅如此，行政院長蘇貞昌今赴立院進行施政總質詢前也特別就林珍羽事件做出回應。

蘇貞昌表示，過去網路購買口罩很順利，很謝謝大家支持，讓民眾透過口罩實名制能更多元、更方便的買到口罩；由於過去2次預購數量沒有超乎預期，所以並沒有抽籤，「希望如果有不會使用的人多問問旁人，旁邊的人可以多幫忙」

蘇貞昌強調，如果這一方面有任何不實的訊息，自然會有權責機關依法處理，還是希望大家在疫情很緊張的時刻，不要傳播不實的訊息。

(中時 )