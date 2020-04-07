台灣口罩產能持續提升，口罩外交2.0即將上路。外交部亞太司司長葛葆萱今天表示，下一波的口罩捐贈將以向我們提出需求的新南向國家為主，數量總共超過一百萬片。

葛葆萱說，新南向有18個目標國，但是我們是向有提出需求的7到8個新南向國家做出回應，捐贈口罩數量將超過一百萬片，捐贈對象如同第一波是以醫護人員為主。此外，第二波口罩捐贈也不局限於新南向國家，同時包含了其他地區的國家，目前正在規劃，待定案後會再統一對大家說明。

至於第二波口罩捐贈是否包含日本？台灣日本關係協會秘書長郭仲熙表示，日本並沒有向我方提出需求，但是日本是我們重要密切的夥伴，在行有餘力下，當然會列入考量，一切都還在研議當中。他強調，我們有捐贈意願，但也要視國內疫情發展與產能做出決定之後，才能向對方表達。

蔡英文總統上週召開記者會，宣佈捐贈一千萬片口罩，包含美國兩百萬片、歐盟會員國與歐洲國家七百萬片、友邦一百萬片。

(中時 )