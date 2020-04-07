◎華山草原分屍凶手逃死 二審判無期

去年6月發生震驚全國的「華山草原」高姓女子遭分屍命案，涉案在押的射箭教練陳伯謙，被查出殺人分屍後，還切下被害人乳頭、外陰部，並以食鹽、明礬等物製成標本，遭檢方起訴並求處死刑，全案經台北地方法院去年8月5日依照強制性交殺人一審判處死刑，高等法院今(7日)上午10點宣判卻大逆轉改判無期徒刑。

◎政院通函 公務機關禁用ZOOM

因應新冠肺炎，各部會已備妥視訊裝置，行政院今天通函各公務機關及特定非公務機關，應遵守視訊軟體的使用規範，各機關若因業務需求必須召開遠端視訊會議，不應使用具資通安全疑慮的產品。

◎玩狼人殺遇狼人 遭男網友拐回家硬上

玩「狼人殺」真的遇上狼人！北部一名14歲國中少女，玩網路遊戲「狼人殺」，認識一名30多歲男子，兩人相約見面，男子露出「狼人」真面目，恐嚇少女「射出來」才放她走，性侵得逞。事後少女班導察覺她異狀，才揭發這件惡行，「狼人」被依加重強制性交罪嫌起訴。

◎蔡依林抗疫歌惹議 館長狂酸

新冠肺炎疫情蔓延全球，日前蔡依林（Jolin）攜手陳奕迅（Eason）合唱英文公益單曲《Fight as One》，用歌聲向全球醫護致敬，卻因MV畫面中有外國小孩舉著「感謝China」標語片段，引發爭議。「館長」陳之漢也發文狂酸，敢講中華民國台灣醫護人員辛苦了，或是加油中華民國？保證聽不到！

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(中時電子報)