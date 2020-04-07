新冠肺炎禍延全球，疫情持續升溫，各國紛紛封鎖國境甚至封城，目前全球確診數已突破130萬例，近8萬人死亡，死訊涵蓋各界，包含演藝圈，已有許多名人喪生，如今明星離世再添一人，曾演出《異形2》、《蝙蝠俠黑暗騎士三部曲》等好萊塢大片的男星傑伊班奈狄克(Jay Benedict)，因新冠肺炎病逝，享年68歲。

傑伊班奈狄克所屬經紀公司TCG，在官方推特上確認了這起不幸的消息，證實了傑伊確診新冠肺炎且敗給了病毒，於本月4日下午辭世，死因則是因感染新冠肺炎，爆發了嚴重併發症，最終身體崩盤，離開摯愛的家人與粉絲。

傑伊班奈迪克最早成名於英國連續劇《愛默戴爾農場》(Emmerdale)，成為劇中固定角色，深獲觀眾喜愛，之後也曾多次出演英國夯劇《福伊爾的戰爭》，且也曾進軍好萊塢，在《蝙蝠俠黑暗騎士三部曲》、《異形2》等大片中演出，因此染疫過世的消息，讓美國影視圈備感遺憾。

(中時電子報)