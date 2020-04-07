1張身價不凡，全球限量2500張的約翰藍儂24K鍍金黑膠唱片，因主人積10萬元被查封， 法務部執行署花蓮分署原本預計今天要變賣， 該唱片為當事人15年前在美國以5000美金購得，擔心被賤價變賣，急忙繳清稅款，把唱片贖回。

這張英國披頭四合唱團的主唱約翰藍儂所發行的24K黃金唱片「IMAGINE」，全球限量2500張，遭到變賣的唱片是編號第568號，還有紐約音樂機構認證， 唱片的主人因為積欠健保費, 燃料稅及牌照稅等稅金高達10萬元，被強制執行查封財產變賣，經與欠涗人議價，同意以5萬元台幣變賣。

執行署花蓮分署執行官邱俊諭表示，這金唱片的主人, 於15年前在美國購買，當時購買金額就高達5000美金，現在市面行情應該更高。

據了解，該欠稅人經營咖啡店，本身就是黑膠唱片迷， 店內有許多國內外的黑膠唱片， 很多黑膠唱片都能查封，沒想到執行署人員竟然查封了這張珍貴的黃金唱片，讓他非常不捨，趕在變賣前一天籌錢繳清欠稅, 贖回這張心愛的珍藏唱片。

(中時 )