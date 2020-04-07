倫敦政治經濟學院經濟學終身教授金刻羽近日表示，從許多方面來看，全球經濟目前的狀況已超過1930年代的大蕭條。很多世界聞名的經濟學家如2018年諾貝爾獎獲得者保羅·羅默，已將當前的經濟衰退等同於1930年代的大蕭條，而不是2008年的經濟衰退。

金刻羽指出，美國股市從今年的峰值下跌了35％到第1季的最低點，信貸市場已經失靈。在短短2周的時間內，美國申請失業救濟金人數超過660萬，創下歷史新高。美國財政部長努欽（Steve Mnuchin）預測，到今年夏天，美國失業率可能會上升到20％甚至更高。

據網易引述金刻羽說法，大多數專家已經相信，與2008年的經濟衰退相比，這次將更加嚴重。幾乎已經沒有人再持有一第1季GDP僅下降10％，並實現強勁的V型復甦的溫和衰退想法。正如已經看到的，經濟經歷自由落體的過程，幾乎所有經濟體都停止運轉，這種情形甚至在大蕭條時期都沒有看到過。

她指出，經濟未來會像大蕭條後出現「L」形的長期停滯，需要10年時間或更快恢復？認為目前還沒有確定的結論，關鍵在於對疫情流行是否可以被控制、疫情在秋季是否會出現第二輪擴散，以及世界各國的政策力度、覆蓋範圍和有效性等等3件事情還不夠了解，並強調如果有人自稱知道這些問題的答案，「請不要相信他們」。

(旺報 )