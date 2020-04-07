新冠肺炎確診病例不斷增加，第一線醫護人員如臨大敵，但多數人都無法體會他們背後的辛酸。敏盛醫院研究副院長江坤俊近日在臉書證實，因接連替幾位疑似新冠肺炎病患看診，在等待病患二檢結果出爐前必須自主健康管理，期間看到一張照片，讓他忍不住大喊「真的好想回家」，不少網友看到想哭。

江坤俊在臉書透露，一名確診新冠肺炎的病患傳訊息個訴他，想到可能產生的重症及將來可能出現的後遺症，還有一群因為她而被隔離甚採檢的朋友，再看到許多因為她而忙進忙出的醫護人員，除了害怕之外，她心中更多愧疚。江坤俊則安慰她「得病不是妳的錯，妳肯誠實面對就是對這個社會最大的貢獻」。

江坤俊並坦言，這幾天因為看了幾位疑似新冠肺炎病患，雖然一檢都是陰性，但在等待2檢結果出來前，他只能待在桃園做自主健康管理，終於能稍稍體會那些被隔離或是檢疫的人的心情，再加上看到幾年前和女兒的合照，但身為爸爸的他因自主健康管理不能回去陪女兒，讓他忍不住大喊「真的好想回家」，讓網友不捨。

江坤俊隔日也在臉書澄清，經過二檢，疑似的新冠肺炎病患都已排除，他沒事，臨床業務也都正常。

(中時電子報)